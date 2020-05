Лос-Анджелес, США, , 22:09 — REGNUM Голливудские студии могут попытаться запретить Дональду Трампу использовать в публикациях популярные мемы поп-культуры, связанные с кинематографом. Об этом 21 мая сообщил портал We Got This Covered.

По словам аналитика канала One America News Network Джека Пособека, сейчас несколько руководителей голливудских киностудий хотят выпустить открытое письмо с целью помешать Трампу использовать мемы, основанные на произведениях, права на которые принадлежат этим кинокомпаниям.

Одной из причин этой инициативы стало то, что президент США и его сторонники делают нечто, что студии называют «антагонистическим поведением». Речь идёт о том, что они показывают президента в образах отрицательных персонажей и часто в этом случае помещают его на сторону «плохих парней».

https://twitter.com/TrumpWarRoom/status/1204503645607333888

https://twitter.com/parscale/status/1258388669544759296

Напомним, в декабре 2019 года в сеть выложили видео, в котором Дональд Трамп был представлен в образе Таноса из фильмов Marvel. А в мае 2020 года менеджер компании Трампа Брэд Парскейл сравнил совершённые ей действия с выстрелом Звезды Смерти из «Звёздных войн».