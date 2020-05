Вашингтон, , 21:54 — REGNUM В будущих фильмах Marvel Чарли Кокса в роли Сорвиголовы может заменить Джейсон Стейтем. Об этом 21 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание пишет, что информацию ему сообщили те же источники, которые ранее передали правдивые сведения о проектах шоу «Мисс Марвел» и «Женщина-Халк». Они утверждают, что в случае, если Кокс откажется от участия в проектах Marvel, то Стейтем станет одним из главных кандидатов на роль Сорвиголовы.

Ранее Чарли Кокс, сыгравший Мэтта Мёрдока (Сорвиголову) в сериалах Netflix, сказал: он считает, что Marvel найдёт замену ему и другим актёрам, которые снимались в шоу потокового сервиса. Стоит отметить, что, согласно сообщениям инсайдеров, глава студии Кевин Файги ранее выразил заинтересованность в возвращении Джона Бернтала к роли Карателя.

