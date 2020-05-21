Лос-Анджелес, США, , 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой испонила Шарлиз Терон. Ролик был выложен 21 мая на YouTube-канале компании.

В качестве режиссёра фильма выступил Джина Принс-Байтвуд («За кулисами», «Любовь и баскетбол»). Премьера картины состоится 10 июля 2020 года на сайте Netflix.

В основу «Старой гвардии» лёг одноимённый комикс, выполненный в жанре фантастического боевика. В центре повествования находится группа бессмертных наёмников, которая в какой-то момент впервые сталкивается с серьёзным противником.

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