Москва, , 14:48 — REGNUM Первый виртуальный рынок российского контента, организованный компанией «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы, начнется 8 июня, но уже сейчас обнародованы детали программы предстоящего мероприятия.

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Большой интерес представляют запланированные дискуссии, участие в которых примут российские и зарубежные специалисты. За виртуальными круглыми столами они обсудят темы: «В погоне за Netflix или свой путь? Что могут предложить российские онлайн-кинотеатры», «Мировой успех российской анимации», «Одиссея по-русски. Как продюсеры российских сериалов завоевывают Запад», «Ко-продукция. Совместный ответ на вызовы после пандемии».

Отдельные встречи будут посвящены формату screenlife. Кроме того, в рамках рынка запланирована специальная программа Screenlife Fest, инициированная Тимуром Бекмамбетовом — пионером этого формата в нашей стране.

Особое внимание будет уделено перспективному направлению совместного производства. На рынке впервые за несколько лет состоится масштабное международное мероприятие для российских проектов, открытых к ко-продукции. В этой секции будет презентован 91 проект, 44 из которых будут представлены в формате онлайн-питчинга.

Организаторы и партнеры Key Buyers Event предусмотрели развлекательную программу для участников мероприятия и их детей: онлайн-экскурсии, квесты, мультфильмы и обучающие видео для детей на английском и других языках. Известные российские актеры прочитают национальные сказки на английском языке. Минкульт организует показ оперных и балетных постановок лучших театров страны и концертов классической музыки в исполнении Кирилла Рихтера, Дениса Мацуева, Валерия Гергиева. Благодаря Комитету туризма г. Москвы, участникам будут предложены онлайн-экскурсии по главным музеям столицы. Начинаться день на Key Buyers Event будет с утренних тренировок в компании известной фигуристки Елизаветы Туктамышевой (при поддержке Матч ТВ).

Как отмечает генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова, российские компании первыми представят широкий спектр своего контента именно в формате онлайн. Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов подчеркивает, что компания «Роскино» находится на этапе перезапуска, и Key Buyers Event стало первым крупным мероприятием для новой команды.

Всего на специально созданной для Key Buyers Event онлайн-площадке будет представлено более трех сотен российских проектов от 123 российских компаний.