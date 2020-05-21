Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Британский режиссёр С. Дж. Кларксон снимет кинокомикс об одной из героинь Marvel для компании Sony Pictures. Об этом 20 мая сообщило издание Variety.

Пока неизвестно, кому именно будет посвящён предстоящий фильм. Однако инсайдеры заявляют, что с большой вероятностью главной героиней кинокомикса станет Мадам Паутина.

Напомним, Мадам Паутина (Madame Web) — это популярная героиня из комиксов про Человека-паука. Во вселенной Marvel Comics это бессмертная провидица, умеющая читать мысли людей.

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