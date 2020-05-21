Пномпень, , 10:04 — REGNUM Все музеи страны, ранее закрытые по причине пандемии новой коронавирусной инфекции, собираются открыть власти Камбоджи. Об этом 21 мая сообщает министерство культуры и изящных искусств страны в обнародованном заявлении.

«Все музеи Камбоджи вновь откроются для посетителей в начале июня после проведения профилактических дезинфекционных процедур», — говорится в опубликованном документе, подписанном главой министерства культуры и изящных искусств Камбоджи Пхыанг Сакона.

Также министр отметила в заявлении, что для всех посещающих музеи, как для граждан страны, так и для иностранцев, вводится ряд требований, которые включают социальное дистанцирование, обязательное ношение защитных масок и измерение температуры тела перед входом на территорию музеев. При этом для лиц с симптомами простудных заболеваний вход в музеи будет закрыт.

Помимо этого, уточняется, что точная дата возобновления работы музеев будет сообщена дополнительно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что партию гуманитарной помощи с медицинскими антивирусными препаратами передала Россия Камбодже для борьбы с COVID-19.