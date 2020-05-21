Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Сразу три новых сценария во время вынужденного домашнего карантина, вызванного пандемией коронавируса, написал американский режиссер и сценарист Стивен Содерберг («Заражение», «Прачечная»). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу NightCap Live.

«Так много, как сейчас, я не писал с 1985 года. Стоит отметить, что я никогда не считал себя автором. Для меня это было способом попасть в киноиндустрию», — рассказал режиссер.

Он уточнил, что полагал, если создаст что-то интересное, то сценарий прочтет какой-нибудь продюсер и пригласит к сотрудничеству.

«Когда в Нью-Йорке началась самоизоляция, я снова начал писать, чтобы не сойти с ума от этого всего», — отметил Содерберг.

Он рассказал, что один из сценариев стал просто переписанным сценарием другого автора. Второй сценарий Содерберг написал, как киноадаптацию романа, которой он хотел заняться уже давно.

В третьем сценарии режиссер придумал продолжение истории его старой психологической драмы, снятой в 1989 году, «Секс, ложь и видео». Содерберг сообщил, что теперь у него появилось желание снять продолжение этого фильма. Однако делиться подробностями сюжета он не стал.

Картина «Секс, ложь и видео» принесла Содербергу настоящую известность в большом кино. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале, где получила «Золотую пальмовую ветвь».

По сюжету киноленты, главный герой занимается видеозаписями рассказывающих об их сексуальной жизни женщин. Однажды он приезжает погостить к другу по колледжу, где сталкивается с его женой — разочаровавшейся в семейной жизни женщине.