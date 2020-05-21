Лос-Анджелес, США, , 09:09 — REGNUM Первые кадры нового телесериала по книге Стивена Кинга «Противостояние», который снимают по заказу стримингового сервиса CBS All Access, опубликовали журналисты портала Vanity Fair.

Сюжет сериала описывает мир, существующий после эпидемии смертельного вируса. В новом мире люди разделились на два враждующих лагеря: одни остались хранителями идеалов прошлого, другие примкнули к «Черному человеку» — Рэндаллу Флэггу (Александр Скарсгард).

Книга уже была экранизирована в 1994 году. Режиссером той версии выступал Мик Гаррис.

В новом проекте главные роли исполняют Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада»), уже упомянутый Скарсгард («Настоящая кровь»), Хизер Грэм («Клиника»), Вупи Голдберг («Звездный путь»), Грег Киннир («Лучше не бывает») и другие.

Авторами нового телевизионного шоу стали Джош Бун и Бен Кавелл. Премьеру сериала создатели запланировали на конец текущего года.