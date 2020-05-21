Санта-Моника, США, , 08:33 — REGNUM Трейлер нового фильма «Force of nature» («Сила природы») выпустила кинокомпания Lionsgate. Трейлер опубликован на канале Movieclips Trailers в YouTube.

Сюжет картины разворачивается в период разбушевавшегося урагана максимальной пятой категории, накинувшегося на американский континент. Отставному детективу приходится в это время спасать свою дочь от банды преступников, которые ищут $55 млн. Экс-детективу помогает опальный полицейский — знакомый ее дочери.

Режиссером экшн-триллера выступил Майкл Полиш («Близнецы из Айдахо», «Только для влюбленных», «Биг-Сюр»). Главную роль отставного детектива исполнил обладатель двух премий «Оскар», премии «Золотой глобус», актер и режиссер Мел Гибсон.

В роли дочери детектива сыграла Кейт Босуорт («Муви 43», «Биг-Сюр»), а полицейского — Эмиль Хирш («В диких условиях», «Однажды в… Голливуде»).

Премьера картины запланирована на 30 июня. Фильм должен появиться на видеостриминговых платформах и в цифровых изданиях на Blu-ray и DVD дисках.