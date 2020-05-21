Нью-Йорк, США, , 07:03 — REGNUM Режиссёр и продюсер Райан Мёрфи сказал фанатам сериала «Американская история ужасов», что он сообщит сроки выхода продолжения. Об этом 20 мая сообщил портал Screen Rant.

Мёрфи разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой спросил поклонников о том, когда команда проекта получит зарплаты. Он отметил, что ответит на этот вопрос только в том случае, если фанаты смогут угадать тему 10-го сезона шоу.

https://www.instagram.com/p/CAT7OHZJSy-/

Ожидается, что съёмки десятого сезона «Американской истории ужасов» начнутся летом 2020 года. Сериал выходит на канале FX с 5 октября 2011 года.

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