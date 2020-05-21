Лос-Анджелес, США, , 06:18 — REGNUM Компания Warner Mеdia объявила, что поклонники всё же увидят версию кинокомикса «Лига справедливости» режиссёра Зака Снайдера. Об этом 21 мая сообщил сайт телеканала CNN.

Премьера фильма состоится на потоковом сервисе HBO Max в 2021 году. Зак Снайдер поблагодарил компании, а также поклонников за ту поддержку, которую они оказали, на протяжении длительного времени требуя в соцсетях выпустить эту версию кинокомикса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что актёр Джейсон Момоа, сыгравший в «Лиге справедливости» Аквамена, также предложил Warner Bros. выпустить версию фильма Зака Снайдера. Он обратил внимание компании на то, что в текущей ситуации, когда все сидят по домам, самое время заняться этим проектом.

Читайте ранее в этом сюжете: Джейсон Момоа резко высказался про «Лигу справедливости» Зака Снайдера