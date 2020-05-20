Лондон, , 17:04 — REGNUM Аукционный дом Christie's намерен в запланированные сроки — с 1 по 21 июня — провести традиционные торги произведениями русского искусства. Правда, впервые авторитетная организация вынуждена будет из-за пандемии коронавируса ограничиться исключительно онлайн-форматом. Хотя практика продажи предметов через интернет уже была опробована давно. И сейчас аукционисты надеются благодаря ситуации и увеличению значения интернет-торговли расширить клиентскую базу.

По признанию устроителей, самыми значимыми лотами являются картины Веры Рохлиной, Абрама Архипова и Василия Шухаева, а также предметы русского декоративно-прикладного искусства. илд.

Так эстимейт полотен Веры Рохлиной «Вид Тифлиса» и Абрама Архипова «Крестьянка» в пределах 200−400 тысяч фунтов стерлингов.

Среди предметов декоративно-прикладного искусства специалисты выделяют изделия ювелирной фирмы Фаберже и посуду Императорского фарфорового завода.

Оценочная стоимость Казанской иконы Богородицы в окладе из позолоченного серебра и украшенной жемчугом от 15 до 25 тысяч фунтов.