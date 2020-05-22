22 мая 2020 | Время чтения 9 мин

Олег Кугаев, , 14:54 — REGNUM Примерно за 50 тыс. лет до нашей эры людям пришло в голову отвлечься от своих базовых потребностей, как еда и собирательство, и начать развивать культуру: делать посуду, наскальную живопись, небольшие статуэтки. И с развитием культуры человек перепрыгивал на новые этапы развития, придавая красоте вокруг себя такую же ценность, как и выживанию. Люди, умевшие творить красоту, стали важными и уважаемыми, а материал, с которым они работали, стал необходимым ресурсом, ради которого другие готовы были идти на смерть. И о таких людях я хочу рассказать сейчас.

«Давид» – работа над этой скульптурой заняла 2 года Олег Кугаев © ИА REGNUM

Во 2 веке до н.э. в Апуанских Альпах находят идеально белый мрамор. Римляне отправляют туда своих людей и создают несколько городов по добыче мрамора. Мрамор идет на строительство домов, декоративных украшений, статуй. Веками позже церковь как основной заказчик искусства заказывала для себя огромное количество изделий из мрамора. Простые люди, заходя в храм божий, восторгались красотой, повышая лояльность к управлявшей тогда структуре. Не все те мраморные города дожили до наших дней, но один стоит до сих пор, и так же, как и много веков назад, этот ценный материал определяет жизнь города.

Современный вид города Каррары. 2020 год Олег Кугаев © ИА REGNUM

Каррара — итальянский город, созданный для добычи этой красоты. Поселения для добычи мрамора там появились ещё до нашей эры, но документально история города берет начало в 13 веке, когда Римская империя уже давно перестала существовать, а Рим был центром католичества, державшим по-прежнему высокую планку в искусстве и просвещении. Каррарский мрамор позволял богатым показать свою статусность, а церкви — свою божественность.

Фрагмент карты Италии, примерно 18 век Олег Кугаев © ИА REGNUM

Открытка, изображающая Каррару 1540 года Олег Кугаев © ИА REGNUM

История города полна взлетов и падений, о которых мне удалось поговорить с профессором исторических наук Даниеле Канали:

Важным моментом является 13 век, когда принимаются очень прогрессивные городские уставы, в которых утверждается свобода всех жителей этого города. Больше нет слуг и рабов, бедные или богатые — все свободные люди. И это, по моему мнению как историка, является основой для дальнейшего формирования особенного менталитета этого города, отличает его от других.

Каррара, начало ХХ века Олег Кугаев © ИА REGNUM

Каррара, начало ХХ века Олег Кугаев © ИА REGNUM

Следующий важный момент — когда в эпоху Возрождения в 1497 году впервые приезжает Микеланджело Буонарроти. Он очаровывается этим городом, но иногда и ненавидит его. Так он напишет в одном из своих писем про каррарцев: «Когда они не грустные, они сумасшедшие» , оскорбляя, в некотором смысле, манеру поведения жителей этого города. Потому что, несмотря на то, что он был очень знаменитой и важной персоной, жители Каррары всё равно говорили: «Если хочешь мрамор — плати» . Он-то ожидал большие скидки. Таким образом, моих земляков, в том числе и моих предков, всегда характеризовало достоинство, и вследствие этого — гордость, основанная на умении делать что-то исключительное. Потом Микеланджело возвращался сюда вплоть до 1525 года.

Рабочий карьера Олег Кугаев © ИА REGNUM

Лиццатура (тяга мраморных блоков) мимо моста в сторону Лунгнола Олег Кугаев © ИА REGNUM Фрагмент открытки с изображением тяги мрамора на быках. Фотостудия Валенти, начало ХХ века Олег Кугаев © ИА REGNUM

Подпись, оставленная Микеланджело на античном барельефе. Каррара Олег Кугаев © ИА REGNUM

Так начинался 20-летний период, в течение которого Микеланджело приезжает в Каррару, выбирает мрамор и думает, глядя на наши горы, что все скульптуры, которые он представляет у себя в голове, уже находятся внутри этих гор. И действительно, об этом он пишет в одном из своих писем, именно вдохновляется этим городом и живет в нём.

Статуя «Давид», в настоящее время оригинал находится в Академии изящных искусств во Флоренции Олег Кугаев © ИА REGNUM

«Давид» – работа над этой скульптурой заняла 2 года Олег Кугаев © ИА REGNUM «Давид» – работа над этой скульптурой заняла 2 года Олег Кугаев © ИА REGNUM

«Давид» – работа над этой скульптурой заняла 2 года Олег Кугаев © ИА REGNUM

«Давид», «Пьета» и большинство других скульптур, которые можно и сейчас посмотреть в разных городах Италии, Микеланджело сделал из каррарского мрамора.

«Пьета», работа над этой скульптурой велась примерно 2 года Олег Кугаев © ИА REGNUM

«Пьета», работа над этой скульптурой велась примерно 2 года Олег Кугаев © ИА REGNUM «Пьета», работа над этой скульптурой велась примерно 2 года Олег Кугаев © ИА REGNUM

Второй важный момент расцвета начался уже после приезда Микеланджело. В это время формируется княжество Каррара, которое будет частью небольшого государства под покровительством Альберико Чибо-Маласпина. Этот правитель даёт жизнь одному из самых интересных экспериментов Возрождения, построив государство, богатое многими открытиями. Это не только мрамор, каменоломни, скульптура, но и сама структура города. Гуляя, рассматривая город, можно увидеть эту печать Возрождения. Например, фонтаны. Этот правитель велел установить около десяти фонтанов в городе и пригороде, подарив людям проточную воду. Это не просто поэтичный жест, но и возможность пить, жить в чистоте, возможность отказаться от необходимости ходить за водой к реке.

Площадь Дуомо, конец 19 — начало 20 вв Олег Кугаев © ИА REGNUM Фонтан Сирена, Каррара. Открытка начала ХХ века Олег Кугаев © ИА REGNUM

Мост Вара, Мармифера. Каррара, 19-й век Олег Кугаев © ИА REGNUM

Альберико Чибо-Маласпина будет также властителем очень прогрессивным в отношении образа мышления. Так, у нас еврейская община не преследовалась, она так же, как и остальные, находилась под властью и защитой государя. В Ливорно такую свободу еврейское общество получило лишь 30 лет спустя. Они занимались торговлей — например, тканями, так называемыми «панино», или табаком. То есть это город, который старается экспортировать качество: качественное оливковое масло, вина, модель питания, которая сохранилась у нас и по сей день.

Оливки на склонах в городе Каррара Олег Кугаев © ИА REGNUM

В каждом доме по сей день сохранилась культура красивой и вкусной еды Олег Кугаев © ИА REGNUM Раз в год, когда созревают каштаны, каррарини собираются вместе для того, чтобы весело и шумно приготовить их и съесть Олег Кугаев © ИА REGNUM

Особенность таких персонажей, как Альберико Чибо-Маласпина, политики и правления тех времён состоит в том, что у него была прогрессивная идея развития города. Он построил этот город, преобразовал его, и из средневекового города Каррара превращается в город, полностью вписывающийся в модель Ренессанса, благодаря тому, что у правителя был проект. Не только построить городские стены или улучшить дворец Академии, но именно идея нового общества, идея дать благосостояние и, прежде всего, гарантировать экономический рост.

Каррара, улица Луненсе Олег Кугаев © ИА REGNUM

Примерно в 1889-92 гг., изображён театр Политеама на площади Фарини Олег Кугаев © ИА REGNUM Каррара, площадь Фарини, конец 19 века Олег Кугаев © ИА REGNUM

Театр Анимози, Каррара. ок. 1906 г Олег Кугаев © ИА REGNUM

Дворец Чибо-Маласпина и улица Рома. Каррара, 30-е Олег Кугаев © ИА REGNUM

Кроме того, это город, который поражает литераторов и путешественников уже со Средних веков. Достаточно вспомнить Данте Алигьери, который подарил нам красивейший отрывок из 20-й песни «Божественной комедии». Вспомним также о таком персонаже, как Петрарка, или Франко Саккетти и его новеллах. Многие известные люди, и не только деятели искусства, оказываются в Карраре и остаются очарованными ею.

Скульптура «Пьета» Микеланджело — образ Марии, оплакивающей Христа, находится в соборе святого Петра в Ватикане Олег Кугаев © ИА REGNUM

Город посещали специалисты разных областей с самых древних времён. Этот расцвет приходится на 17 век, когда Каррара приобретает значительное благополучие, поэтому здесь трудно найти совсем бедных людей, которые умирают от голода. Скажем, что это благополучие города использовалось так, чтобы сбалансировать положение тех, у кого меньше возможностей.

Флоренция, ранее утро Олег Кугаев © ИА REGNUM

Флоренция, ранее утро Олег Кугаев © ИА REGNUM

Но как и у каждого города, были сложные моменты в истории. Например, имея 200 якобинцев (сторонников французской революции и Наполеона), Каррара сразу поддержала вступление французов, однако первая поняла, что французская Революция, «экспортированная» французской армией, не была на самом деле «свободой, равенством и братством», о которых говорилось. Поэтому на постоянные требования денежных сумм со стороны администрации французской армии было поднято самое настоящее восстание жителями Каррары — теми, кто изначально хорошо принял Революцию, в отличие от испугавшихся соседних городов. Всё это благодаря присутствию в Академии интеллектуалов, распространявших идеи Просвещения. Таким образом, произошло сначала принятие, потом отрицание Революции. А далее, после эпохи французского господства, идёт долгий период упадка города, но будет постепенно собирать потенциал, чтобы позднее стать одним из самых интересных городов 19 века.

Рим Олег Кугаев © ИА REGNUM

В Риме стоит много скульптур, сделанных из каррарского мрамора Олег Кугаев © ИА REGNUM

Впоследствии Каррара действительно становится мировой столицей мрамора. В середине 19 века в городе насчитывалось 20 консульств, включая Аргентину, Соединённые Штаты, дипломатическое представительство России. В этом маленьком городе было своего рода представительство всего мира. Многие семьи из других мест переезжают жить сюда. А потом, особенно в период большого роста индустрии мрамора, здесь будут формироваться современные социальные отношения, а именно отношения между буржуазией и рабочим классом. В Карраре не будет социальных классов, как в других итальянских городах, аристократия здесь практически отсутствовавала. Но будут современные классовые отношения, это будет растущий город.

Улица Карриона, на ней расположено большинство мастерских Олег Кугаев © ИА REGNUM

Женщины Каррары Олег Кугаев © ИА REGNUM Дети Каррары Олег Кугаев © ИА REGNUM

История Каррары 20 века, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны — кровавая. Условия жизни каррарези или каррарини, как мы себя называем (жители Каррары), с конца 19 века начали ухудшаться. И если в городе уровень жизни был всё ещё лучше, чем в окрестных селениях, разница между бедным и богатым населением становилась огромной. Потом начинается Первая мировая война. Каменоломы не были рабочими промышленности, очень многих из них отправляют на фронт, и многие умирают. Начинается экономическая депрессия. Она впоследствии рождает такие феномены, как фашизм, который в Карраре был очень суровым. В этом маленьком городе будет невероятное число убийств, совершённых фашистами, в том числе прибывшими из других городов. Наивысшая точка сопротивления выразилась, по моему мнению, в восстании женщин Каррары, которые помешали немцам опустошить город. Они встали с детьми на руках перед посредниками и сказали: «Мы не оставим город». Женщины этого города в то время играли очень важную роль, не банальную — они не только жёны или матери, а активные члены общества. До 1960-х годов этот город оставался образцом современности, как политической, так экономической и общественной. А сейчас, напротив, страдает от некоторого упадка, культура превратилась в бизнес. Проблема в том, что те, на кого возложена определённая ответственность — экономическая или культурная, — не имеют способности мыслить широко. Мы живём, особенно в Италии, в период процветающей посредственности. А посредственность не творит историю.

Портрет Франчески Ролла, одной из 300 женщин, собравшись на этой рыночной площади 11 июля 1944 г., чтобы устроить восстание против фашизма в городе. Под ее портретом написаны слова «Не оставим город!» Олег Кугаев © ИА REGNUM

О том, с какой Каррарой довелось познакомиться мне и какую теперь имеет ценность материал, благодаря которому город вообще появился на свет, я расскажу и покажу в следующей статье.

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