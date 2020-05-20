Нью-Йорк, США, , 11:11 — REGNUM Netflix опубликовала полноценный трейлер предстоящего комедийного сериала Space Force («Космические силы») со Стивом Кареллом в главной роли. Ролик появился на YouTube-канале компании 19 мая.

По сюжету шоу, генералу армии США предстоит объединиться с эксцентричным учёным и возглавить новое военное подразделение под названием «Космические силы». Премьера на Netflix ожидается 29 мая 2020 года.

Шоураннерами проекта выступили Стив Карелл и Грег Дэниелс, наиболее известные по своей совместной работе над «Офисом». Главные роли в сериале также исполнили Лиза Кудроу, Джон Малкович, Бен Шварц и др.

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