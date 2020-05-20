Лос-Анджелес, США, , 11:03 — REGNUM Американский актёр Тимоти Олифант исполнит роль Кобба Вэнса во втором сезоне сериала «Мандалорец». Об этом 19 мая сообщил «Мир фантастики», ссылаясь на издание Slashy Film.

Олифанту досталась роль шерифа города Фритаун на планете Татуин. По словам инсайдеров, на съёмках актёр был замечен одетым в броню охотника за головами Боббы Фетта.

Напомним, «Мандалорец» — это фантастический телесериал по вселенной «Звёздных войн». Сейчас ведутся съёмки второго сезона шоу.