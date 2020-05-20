Лос-Анджелес, США, , 04:04 — REGNUM Джейсон Момоа сделал резкое заявление по поводу того, что DC и Warner Bros. не торопятся выпустить кинокомикс «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера. Видео было опубликовано 19 мая на Twitter-странице Fandom.

Актёр обратил внимание кинокомпаний на то, что сегодняшняя ситуация, когда всем прихходится соблюдать режим самоизоляции, наиболее подходит реализации подобных проектов.

«Мы просто сидим и ничего не делаем. Выпустите эту чёртову версию Снайдера», — сказал Момоа.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1262804056306638848

Напомним, изначально «Лигу Справедливости» снимал Зак Снайдер, однако из-за гибели дочери он вынужден был покинуть проект и работу пришлось заканчивать Джоссу Уидону. По имеющейся информации, Warner Bros. в результате сильно изменила концепцию Снайдера. Многие фанаты считают, что из-за этого фильм плохо выступил в прокате.

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