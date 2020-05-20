Лос-Анджелес, США, , 03:44 — REGNUM Премьера нового фильм «Грейхаунд» (Greyhound) с Томом Хэнксом состоится на потоковом сервисе Apple TV Plus. Об этом 19 мая сообщил портал Deadline.

По имеющейся информации, изначально Sony Pictures планировала выпустить картину на большие экраны в июне 2020 года, однако сегодня нельзя гарантировать, что к этой дате откроются кинотеатры США. В результате студия заключила эксклюзивное соглашение с Apple.

Действие фильма «Грейхаунд» развернётся во время Второй мировой войны. В центре повествования будет находится морской офицер Эрнст Краузе (Том Хэнкс). Его назначают капитаном эсминца, хотя ранее он никогда не участвовал в боевых действиях.

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