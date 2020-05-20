Ханчжоу, Китай, , 03:42 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая предложит ваучеры на сумму 220 млн юаней (около $30,97 млн) через платформы онлайн-платежей вроде Alipay для подстёгивания потребления в сфере туризма, которая сильно просела из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

В Чжэцзянском провинциальном департаменте культуры и туризма сообщили, что потребительские купоны будут действовать в течение года и будут выпускаться уже с 19 мая с целью развития культурно-туристической отрасли региона. Как раз на 19 число в Китае выпадает День туризма. Граждане смогут купонами оплатить счета по онлайн-услугам в сфере туризма, а также отели и гостиницы.

Чжэцзян кроме всего прочего является домом для целого ряда китайских интернет-гигантов вроде Alibaba. В регионе развита продвинутая цифровая экономика. Сервис Alipay позволяет покупать интернет-билеты на более чем 300 туристических объектов или 80% от общего числа туристических мест категории класса 5А и 4А в регионе. Кроме того, интернет купоны позволят снять номера в более чем 700 гостиницах.