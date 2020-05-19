Лос-Анджелес, США, , 22:52 — REGNUM Хэлли Берри исполнит главную роль в новой картине «Посадка на Луну» (Moonfall) режиссёра Роланда Эммериха. Об этом 19 мая сообщил журнал Variety.

Сюжет фильма раскажет, как некая сила смещает Луну с её орбиты. Перед командой астронавтов будет поставлена практически невыполнимая миссия, в ходе которой им нужно будет приземлиться на спутник Земли и спасти нашу планету от уничтожения. Хэлли Берри исполнит роль гениального сотрудника НАСА, который смог заранее предсказать катастрофу.

Напомним, последней работой Хэлли Берри в кино стала роль Софии в боевике Чада Стахелски «Джон Уик 3». Роланда Эммериха зрители знают по таким картинам, как «День независимости», «Годзилла», «10 000 лет до нашей эры», «Послезавтра», «Универсальный солдат» и другим.

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