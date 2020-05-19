Париж, , 19:55 — REGNUM Продать шедевр Леонардо да Винчи «Джоконда» предложил для выхода из экономического кризиса Стефан Дистангиан, ведущий бизнесмен Франции. Об этом 19 мая сообщает Daily Mail.

Как пояснил бизнесмен, по его мнению, Франция должна продать ценный актив за 50 млрд долларов, чтобы справиться с экономическим кризисом, возникшим в результате пандемии коронавируса.

Дистангиан отметил, что картин во Франции много и страна должна получать деньги там, где возможно. Также бизнесмен отметил, что в пользу продажи «Джоконды» говорит и тот момент, что её значительно легче перемещать при продаже, если сравнивать с другими.

Кроме того, бизнесмен отметил, что его оценку шедевра да Винчи многие сочли невероятно высокой, однако выдвинуть контраргументы против её продажи никто, по словам Дистангиана, не смог. Продажу «Джоконды» бизнесмен сравнил с продажей семейных драгоценностей в трудные времена.

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