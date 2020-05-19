Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Американский художник и автор «Хеллбоя» Майк Миньола опубликовал несколько изображений покемонов, выполненных в его фирменной стилистике. Об этом 18 мая сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/artofmmignola/status/1262211997887639552

Художник нарисовал нескольких известных покемонов: Бульбазавра, Слоубро, Визинга, Чармандера и др. Многие пользователи отмечают, что они с удовольствием прочитали бы целый комикс об этих существах в фирменном стиле Миньолы.

https://twitter.com/artofmmignola/status/1262212029642715136

Напомним, Майк Миньола работал и над многими комиксами издательств Marvel, DC и Dark Horse. Он также принимал участие в создании мультфильма «Атлантида: Затерянный мир».

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