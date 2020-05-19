Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM Курс интенсивных тренировок прошел сам и заставил пройти всех своих молодых коллег исполнитель главной роли в новом фильме «Топ Ган: Мэверик» голливудский актер Том Круз. Об этом рассказал продюсер фильма Джерри Брукхаймер в интервью изданию Yahoo! Entertainment.

«Он заставил актеров проходить через этот изнурительный процесс в течение трех месяцев, чтобы они смогли выдержать все нагрузки пилотов, когда мы поместим их в F/A-18», — рассказал Брукхаймер.

Продюсер уточнил, что в ходе одного из тренировочных заданий актеров помещали в резервуар с водой, который перевернут вверх дном. Испытуемые должны выбраться из него. Брукхаймер отметил, что Круз прошел все те же испытания и выполнил их так же, как и его 22-летние коллеги.

Собеседник издания подчеркнул, что все трюки в фильме 58-летний актер всегда исполняет лично. А от коллег по цеху при съемках этого фильма о летчиках-испытателях требовал, чтобы физическое состояние актеров соответствовало их персонажам.

Ранее сообщалось, что премьера картины «Топ Ган: Мэверик» была перенесена на декабрь 2020 года.