Лос-Анджелес, США, , 15:09 — REGNUM Версия «Лиги справедливости» от Зака Снайдера может выйти на сервисе HBO Max. Об этом 18 мая сообщил портал DCEU Mythic.

Инсайдеры сообщают, что режиссёру понадобится ещё $20 млн, чтобы закончить свою версию картины. Также есть вероятность, что «Лига справедливости» выйдет на HBO Max в виде мини-сериала.

Напомним, «Лига справедливости» — это кинокомикс, созданием которого изначально занимался Зак Снайдер. Заканчивать съёмки пришлось Джоссу Уидону, а многих зрителей не устроил итоговый результат.

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