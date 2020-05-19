Париж, , 12:18 — REGNUM Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб музейной отрасли. Практически все музеи в мире были вынуждены закрыться, на неопределенное время отложение проведение выставок. Соответственно, большинство галерей и залов остались без доходов.

Тринадцать процентов музеев могут не открыться после окончания пандемии — такой вывод делается в докладе ЮНЕСКО. Генеральный директор Одре Азуле отметила в релизе, что музеи играют ключевую роль в обеспечении жизнестойкости общества. Она призвала руководителей государств, финансовых и общественных организаций помочь музеям преодолеть кризис.

Одре Азуле заметила, что цифровые технологии недостаточно распространены в некоторых регионах планеты и такая форма как онлайн не всегда доступна людям.