Лос-Гатос, США, , 12:16 — REGNUM Трейлер нового фильма от обладателя «Оскара» режиссера Спайка Ли «Пятеро одной крови» опубликовала компания Netflix на своем канале в YouTube.

Картина рассказывает о событиях, связанных с войной США во Вьетнаме. Героями фильма являются афроамериканцы, участвовавшие в боевых действиях. Ветераны войны решили найти награбленные в ходе военной операции сокровища. Во время путешествия им придется заново пережить ужасы той войны.

В главных ролях выступили Делрой Линдо, Кларк Питерс, Норм Льюис, Исайя Уитлок, Жан Рено, Чедвик Боузман, Пол Уолтер Хаузер, Мелани Тьерри и другие. Премьера картины состоится 12 июня на стриминговом сервисе Netflix.