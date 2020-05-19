Лос-Гатос, США, , 09:13 — REGNUM Нового героя — ведьмака по имени Хемрик, отсутствующего в книгах или видеоиграх серии The Witcher, решили ввести создатели во втором сезоне телесериала «Ведьмак». Об этом сообщили журналисты издания Redanian Intelligence.

В издании не сообщают детали появления Хемрика: будет ли он полноценным героем второго сезона или только поучаствует в эпизодах обучения ведьмака Геральта. При этом имя исполнителя этой роли известно. Им станет Джоэль Адриан («Доспехи бога: В поисках сокровищ»).

Журналисты издания рассказали, что в сериале также появятся два эльфа, роли которых исполнят британский актер Вернон Добчефф («Борджиа», «Рим») и молодая актриса из Румынии Алина Ильин.

Ранее журналисты различных изданий сообщали, что во втором сериале появятся ведьмаки из литературной серии: Ламберт, Эксель, Весемир и Койон, роли которых исполнят соответственно актеры Пол Бульон, Туэ Ерстед Рассмусен, Ким Бодния и Ясен Атор. Информация о пятом ведьмаке появилась впервые.