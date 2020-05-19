Токио, , 05:43 — REGNUM Художник манги «Ванпанчмен» Юсуке Мурата выложил в сеть несколько нереализованных эскизов, в числе которых присутствует набросок, посвящённый Хэллоуину. Публикацию он сделал 18 мая на своей странице в Twitter.

Фанаты манги заметили, что рисунок сильно отличается от того, который попал в официальный хэллоуинский выпуск. В нём ONE показал костюмы персонажей более детально. На эскизе присутствуют сам Сайтама, а также Фубуки, Генос, Сторожевой Пёс, Ребёнок-император и другие супергерои.

https://twitter.com/NEBU_KURO/status/1262370659696431104

В апреле 2020 года стало известно, что Sony снимет игровой фильм по «Ванпанчмену». Автором популярной манги является мангака, известный под псевдонимом ONE.

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