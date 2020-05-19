Лос-Анджелес, США, , 05:22 — REGNUM Персонаж Асока Тано, хорошо знакомая поклонникам сериала «Звёздные войны: Войны клонов», может появиться в предстоящем сериале про Оби-Вана Кеноби. Об этом 19 мая сообщил портал Screen Rant.

Пока нет никакой информации о том, какую роль Асока сыграет в повествовании будущего сериала. Автор статьи отмечает: учитывая то, как персонажи взаимодействовали в «Войнах клонов», её появления в шоу можно было ожидать. Стоит отметить: ранее инсайдеры сообщили, что Disney разрабатывает отдельный игровой сериал про Асоку Тано.

Ранее СМИ сообщили, что Асока также может появиться во стором сезоне сериала «Мандалорец». Первый эпизод продолжения потоковый сервис Disney+ покажет в октябре 2020 года.

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