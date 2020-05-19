Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Режиссёр оригинальной трилогии «Матрица» Лилли Вачовски дала понять, что она плохо относится как к Иванке Трамп, так и к Илону Маску. Об этом 18 мая сообщил портал Screen Rant.

«Прими красную таблетку», — написал на своей странице Маск, на что Иванка Трамп ответила: «Принято!». «К чёрту вас обоих», — в свою очередь написала им Лилли Вачовски.

https://twitter.com/lilly_wachowski/status/1262104754496339968

Напомним, Лилли Вачовски не участвует в проекте четвёртого фильма «Матрица», его снимает её сестра Лана Вачовски. Ранее ИА REGNUM сообщило, что съёмки этой картины, приостановленные из-за эпидемии коронавируса, возобновят в начале июля 2020 года.

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