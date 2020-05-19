Лос-Анджелес, США, , 04:39 — REGNUM На 31 году ушёл из жизни Грегори Тайри Бойс, снявшийся в оригинальном фильме «Сумерки». Об этом 19 мая сообщил портал Comicbook.

Актёра и его подругу Натали Адеподжи нашли мертвыми в Лас-вегасе, обстоятельства и причины смерти пока неизвестны. Его мать Лиза Уэйн написала в соцсетях, что не в силах пережить утрату и рассказала, что сын планировал открыть ресторан.

Поклонники «Сумерек» знают Бойса по роли водителя грузовика, который в начале фильма чуть было не сбил Беллу Свон (Кристен Стюарт). Мужчина также снялся в клипе исполнителя Тревора Джэксона Apocalypse.

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