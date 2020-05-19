Нью-Йорк, США, , 04:13 — REGNUM CBS решил приостановить производство второго сезона сериала «Звёздный путь: Пикар». Об этом 19 мая сообщил портал Comicbook.

Режиссёр Акива Голдсман в интервью сказал, что съёмки сериала запланированы на июнь 2020 года, при этом отметив, что команда проекта не сможет приступить к ним. Он пояснил, что это возможно только в том случае, если уже «завтра» в мире будут отменены карантинные меры, введённые из-за эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно, что потоковый сервис CBS All Access начал производство сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» (Strange New Worlds). Отмечается, что главными действующими лицами в нём будут капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один.

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