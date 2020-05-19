Урумчи, Китай, , 04:11 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на юго-западе Китая официально открылся музей города Хотан, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Культурный центр, переделанный в музей, стал первым музеем округа Хотан. Более 1300 ценнейших культурных реликвий представлено в музее. Многие из них отражают историю древнего Шелкового пути.

Хотан расположен на южной границе Таримского бассейна — исторического места, где Восток встречается с Западом на «Нефритовой дороге» и Шелковом пути. Музей Хотана имеет восхитительную коллекцию культурных реликвий: от бронзовых инструментов, керамики, нефрита и монет до древних книг.

Как отмечают в музее, выставка наглядно доказывает, что Синьцзян был неотъемлемой частью Китая с древних времен. В 1995 году археологи обнаружили в гробнице руин Ния в уезде Миньфэн округа Хотан кусок парчи с иероглифами «Пять звезд восходят Востоке на пользу Китаю».

Музей Хотана был построен совместно властями муниципалитета Пекина, который стал парой Хотана в рамках программы 2010 года по поддержке строительства новых инфраструктурных объектов в интересах развития Синьцзяна.