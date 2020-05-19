Нью-Йорк, США, , 03:57 — REGNUM Компании Netflix и Amazon получили разрешение возобновить съёмки фильмов и сериалов во Франции, которые были приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Об этом 18 мая сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информации, Netflix получил возможность возобновить съёмки сериала «Арсен Люпен», однако пока компания решила отложить их до сентября 2020 года из-за конфликта в расписании актёров. Amazon приступит к дальнешей реализации проекта, посвящённого Вольтеру уже 2 июня 2020 года.

Ранее стало известно, что возобновить съёмки разрешили власти Новой Зеландии и Чехии. Таким образом, возможность вернуться к производству получили создатели сериалов «Ведьмак» (Netflix), «Властелин колец» (Amazon) и фильмов «Аватар».

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