Нью-Йорк, США, , 03:42 — REGNUM Скит Ульрих, исполнивший роль Эф Пи Джонса в сериале «Ривердэйл» объяснил, почему он решил покинуть проект этого шоу. Об этом 18 мая сообщил портал Comicbook.

Во время общения с поклонниками в соцсети Instagram актёр сказал, что он решил уйти из проекта по причине «творческой скуки». При этом он добавил, что этот его ответ является самым честным.

Ранее поклонников сериала удивила новость, что Скит Ульрих не появится в пятом сезоне. 14 мая 2020 года стало известно, что канал The CW решил не выпускать в 2020 году продолжение шоу. Ожидается, что новые серии выйдут в январе 2021 года.

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