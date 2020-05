Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Режиссёры Билал Фалла и Адиль Эль Арби сообщили, что их картина «Плохие парни навсегда» могла получить трагический конце. Об этом 18 мая сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографисты рассказали в интервью, что они никак не могли придумать подходящую кульминацию и даже рассматривали вариант, при которой Майк Лоури (Уилл Смит) в конце погибает. Они сообщили, что в этой версии фильма Изабель (Кейт Дель Кастильо), понимая, что всё потеряно, решает забрать Лоури с собой на тот свет. Однако в итоге эта версия не прошла аудиторный тест.

Премьера фильма «Плохие парни навсегда» состоялась 15 января 2020 года. Главные роли в картине исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс. При бюджете $90 млн фильм собрал в мировом прокате более $421,2 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссеры «Мачо и ботана» снимут космический триллер