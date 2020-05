Лос-Анджелес, США, , 23:47 — REGNUM В случае, если проект третьего фильма «Дэдпул» со «взрослым» рейтингом будет успешным, Marvel начнёт работать с франшизой «Сорвиголова» в этом же направлении. Об этом 18 мая сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что Кевин Файги хочет использовать «взрослый» фильм про Дэдпула в качестве «лакмусовой бумажки». Издание отмечает, что эту информацию ему сообщили те же люди, которые ранее передали правдивые сведения о проектах сериалов «Женщина-Халк» и «Мисс Марвел».

Ранее автор комиксов «Дэдпул» Роб Лайфилд обвинил Marvel в том, что она не хочет снимать третий фильм про этого персонажа. Он предложил студии передать этот проект другим, если она не хочет им заниматься.

