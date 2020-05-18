Рим, , 22:36 — REGNUM Крупная выставка шедевров кисти Рафаэля откроется в Риме в галерее Scuderie del Quirinale («Квиринальские конюшни»). Об этом 18 мая сообщает пресс-служба галереи.

Выставка «Рафаэль. 1520−1483» открылась 3 марта, но через три дня работы галерея была закрыта в связи с пандемией коронавируса. Вновь она откроется для посетителей 2 июня. Для защиты посетителей и сотрудников галерея предпримет все рекомендованные меры безопасности.

Выставка была приурочена к 500-летию со дня смерти великого мастера эпохи Возрождения, в экспозицию включено более 120 работ художника, из них многие никогда до сих пор не демонстрировались в пределах одного выставочного пространства.

Посмотреть на работы великого мастера посетители смогут до 30 августа, всего на выставку было продано 77 тысяч входных билетов. Как отмечают организаторы мероприятия, возобновление работы выставки стало возможным благодаря солидарности музеев и коллекционеров, одолживших работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно заявлению МИД Италии, с 3 июня страна будет готова принимать иностранных туристов.

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