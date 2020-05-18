Москва, , 21:10 — REGNUM «Лавка игр» издаст в России настольную игру Harry Potter: Hogwarts Battle! по вселенной британской писатльницы Джоан Роулинг. Об этом 18 мая группа компаний сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В публикации «Лавка игр» дала понять, что знает о спорах, которые ведутся по поводу вариантов перевода игры, заявила, что в случае этой локализации он будет выполнен «как надо» и предложила поклонникам не волноваться. Компания также добавила, что печать будет оригинальной.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что В России выпустят игру «Тайны эхосферы» на основе вселенной, созданной известным художником Саймоном Столенхагом. Изданием будет заниматься компания «Студия 101.

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