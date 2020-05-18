Париж, , 17:58 — REGNUM Во Франции в возрасте 94 лет скончался актер театра и кино Мишель Пикколи. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.

Сообщается, что Мишель Пикколи умер 12 мая в окружении своей семьи. У него произошел инсульт. Друг актера и бывший директор Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб рассказал, что жена Пикколи и его дети были с актером до самой последней минуты.

Мишель Пикколи родился 27 декабря 1925 года. За свою длительную карьеру он сыграл более чем в двух сотнях художественных фильмах. Пикколи неоднократно удостаивался главной французской кинопремии «Сезар».

Всемирная слава к Пикколи пришла после фильма «Презрение» (Le m pris, 1963) режиссера Жан-Люка Годара.