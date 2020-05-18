Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM Новый фантастический фильм о космосе, являющийся экранизацией романа «The Hail Mary» («Аве Мария») американского писателя Энди Уира («Марсианин»), снимут режиссеры «Лего.Фильма» и «Мачо и ботана» Фил Лорд и Крис Миллер. Об этом сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter.

Книга Уира еще не вышла из печати, но права на ее экранизацию уже приобрела за три миллиона студия MGM, сообщили журналисты издания. Сюжет рассказывает об астронавте, который оказался на космическом корабле в одиночестве. Несмотря на это, именно от действий астронавта зависит судьба мира.

Главную роль в новой картине исполнит Райан Гослинг («Ла-Ла Лэнд»). Ему раньше уже приходилось играть роль астронавта. Так в фильме «Человек на Луне», вышедшем в 2018 году, Гослинг исполнил роль Нила Армстронга — первого астронавта, ступившего на поверхность Луны.

По мотивам произведений Уира ранее уже выпускался фильм. Это была картина «Марсианин» Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном в главной роли. Сюжет также строился вокруг астронавта, оказавшегося в одиночестве на чужой планете. Фильм оказался успешен, собрав более $600 млн при бюджете $100 млн.