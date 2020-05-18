Лос-Анджелес, США, , 13:59 — REGNUM Подробности готовящегося к выпуску сериала «Континенталь» из киновселенной «Джона Уика» рассказал режиссер сериала Чад Стахелски. Видеозапись его комментариев опубликована в микроблоге портала Fandom в Twitter.

«Многие предыстории будут посвящены персонажам из фильмов, так что нас ждет несколько интересных моментов. Теперь история будет рассказана не только с точки зрения Джона Уика», — сообщил режиссер.

По словам Стахелски, в новом шоу киновселенная будет расширена. Мир будет показан от лица других персонажей. Это не значит, что Уика не будет в сюжете, но он не будет главным героем картины, уточнил режиссер.

Он также сообщил, что в «Джоне Уике» показаны события продолжительностью всего в неделю. В сериале же будет охвачен более длительный период. Стахелски добавил, что это будет не только история про убийц, но и про окружающий их мир.

Как сообщалось ранее в СМИ, сериал выйдет на телеэкраны после выхода четвертой части «Джона Уика». Его премьера планировалась на 21 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесена на неопределенную дату.