Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Дату премьеры ремейка сериала «Крутой Уокер» сообщил исполняющий в нем главную роль американский актер Джаред Падалеки. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Премьера Уокера состоится в январе 2021 года на CW», — написал Падалеки.

Оригинал сериала выходил на этом же канале с 1993 по 2001 годы. Главную роль техасского рейнджера на протяжении всего проекта исполнял Чак Норрис.

В новом проекте сюжет начнет разворачиваться после возвращения Корделла Уокера в родной Остин через два года секретной работы под прикрытием. Рейнджер будет следить за порядком на улицах города вместе с новой напарницей Микки. Заодно он займется расследованием обстоятельств смерти своей жены.

Роль напарницы Уокера сыграет Линдси Морган («Сотня»). Также в проекте будут участвовать в роли младшего брата рейнджера Киган Аллен («Милые обманщицы»), а также Митч Пиледжи в образе отца Уокера.

О перезапуске сериала было объявлено в сентябре 2019 года. Старт проекту был дан в январе 2020 года.