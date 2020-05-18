Лос-Гатос, США, , 11:55 — REGNUM Главную роль в новом фильме «Trigger Warning» компании Netflix исполнит звезда Голливуда Джессика Альба. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Сюжет картины разворачивается после возвращения женщины с войны, которой по наследству достается бар ее деда. Впоследствии выясняется, что смерть деда не была случайностью.

Над сценарием фильма работают Джош Олсон («Оправданная жестокость») и Джон Бранкато («Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор: Да придёт спаситель», «Суррогаты»). Режиссером проекта выступает Моули Сурья.

Дата премьеры картины пока не называется. Журналисты издания уточняют, что компания Netflix планирует создать вокруг этого сюжета франшизу, если фильм окажется удачным.