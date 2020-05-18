Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Сюжетное ответвление сериала «Звездный путь» заказала компания CBS All Access. Об этом передает Hollywoodreporter.

Новое сюжетное ответвление будет рассказывать про приключения капитана Пайка и Спока, которые происходили за десятилетие до момента, как Кирк возглавил экипаж «Энтерпайз».

Сценарий для сериала напишут Алекс Курцман, Акива Голдсман, Дженни Люмет. Кроме того, уточняется, что в сериале будут задействованы актеры Ребекка Ромейн, Итан Пек и Энсон Маунт.

Напомним, «Звездный путь» — это знаменитый в США сериал, который стартовал в далеком 1966 года. По сюжетам сериала были сняты полнометражные фильмы, нарисованы комиксы, выпущены компьютерные игры.