Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM График переноса спектаклей, отмененных из-за пандемии коронавируса, которые должны были состояться с марта по май, составили в Мариинском театре. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Как сообщили в пресс-службе, театр до 31 мая закрыт для посещения зрителей. При этом практически все отмененные ранее спектакли и планировавшиеся во второй половине мая постановки будут перенесены на сентябрь — декабрь. В июне планируется показать только два отмененных в марте спектакля: «Идиот» и «Анна Каренина».

Остальные спектакли начнут показывать в следующем сезоне. Первые постановки представят зрителям 14 сентября. В сообщении уточняется, что график переноса спектаклей не окончательный и будет дополняться.

В пресс-службе театра сообщили, что билеты с учетом переноса спектаклей на новые даты остаются действительными. Но если зрителям эти даты будут неудобны, билеты можно будет сдать.