Бербанк, США, , 10:23 — REGNUM Ремейк полнометражного мультфильма «Атлантида: Затерянный мир», вышедшего в 2001 году, готовит студия Disney. Об этом сообщили журналисты издания The Illuminerdi.

По данным журналистов, к работе над проектом только приступили, поэтому сроки выхода картины на экраны пока неизвестны. Также отсутствует информация, планируется киноверсия для больших экранов кинотеатров или телевизионный проект для стримингового сервиса Disney+.

Студия Disney в последние годы выпустила несколько ремейков своих мультипликационных хитов: «Книга Джунглей», «Красавица и Чудовище», «Король Лев». К премьере готовится фильм «Мулан». В СМИ появлялась также информация о запуске работы над ремейками «Робин Гуда» и «Геркулеса».

Оригинальная анимация «Атлантида: Затерянный мир» рассказывает о путешественниках, отправившихся на поиски затерянной Атлантиды и, конечно, нашедших ее.