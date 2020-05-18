Лос-Гатос, США, , 10:05 — REGNUM Комедию о международном музыкальном конкурсе «Евровидение» под названием «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» («Евровидение: История огненной саги») планирует выпустить компания Netflix. Об этом сообщили журналисты издания Insider.

Премьера картины запланирована на 26 июня. По сюжету, пара вымышленных артистов из Исландии — Ларс и Сигрид — мечтают выступить на конкурсе, и им такая возможность неожиданно представляется. В главных ролях в фильме снялись американский комик Уилл Феррелл и канадская актриса Рэйчел МакАдамс.

Для привлечения интереса к сериалу на YouTube-канале Netflix опубликовали клип «Volcano Man» («Человек-вулкан»). В нем исполнители главных ролей поют на фоне суровых пейзажей Исландии в костюмах, стилизованных под эпоху викингов.