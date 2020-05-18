Москва, , 09:02 — REGNUM Музыкальным спектаклям в разных жанрах — от оперы до балета — будет посвящена неделя с 18 по 24 мая спецпроекта «Большие гастроли-онлайн». Об этом сообщили организаторы проекта.

Зрителям представят постановки разных российских культурных центров: Волгограда, Новосибирска, Саратова, Перми, Красноярска и Москвы. 18 мая будет проведена трансляция оперы Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке Волгоградского государственного театра «Царицынская опера».

В последующие дни покажут мюзикл «Сирано де Бержерак» Новосибирского музыкального театра, оперу «Ермак» Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, оперетту «Летучая мышь» Саратовского академического театра оперы и балета, гала-концерт «Рождественский оперный бал» с фрагментами из опер великих отечественных и мировых композиторов в исполнении артистов Московского музыкального театра «Геликон-опера», оперу «Царская невеста» и балет «Баядерка» в постановке Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Напомним, по данным организаторов трансляций, в рамках «Больших гастролей-онлайн» было показано более 50 спектаклей в исполнении артистов около 40 театров. Причем зона расположения театров, чьи постановки смогли увидеть зрители, включает более 30 регионов страны, а также соседние страны.

Трансляции проходят бесплатно на официальных страницах мероприятия в соцсетях, YouTube и на сайте БольшиеГастроли.рф.