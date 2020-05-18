Москва, , 08:25 — REGNUM Новый сезон мультсериала «Смешарики» в формате 2D состоится в понедельник, 18 мая, в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD». Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Последняя серия этого мультфильма в классическом формате вышла десять лет назад. Создатели мультфильма после десятилетия, в течение которого мультсериал выпускался с объемными персонажами, решили вернуться к проверенным решениям.

«Возвращение, которого ждали 10 лет. Новый сезон «Смешариков» — от той же команды создателей и с теми же героями», — сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Напомним, премьера мультипликационного сериала «Смешарики» состоялась в 2003 году. Мультфильм сразу стал хитом и с тех пор пользуется неизменной популярностью у телезрителей.

Согласно сообщению пресс-службы, 18 мая будут выпущены четыре эпизода: «Природное свойство», «Спокойной ночи», «Мастер и земляника», «Сплетники». И так каждый понедельник в онлайн-кинотеатре будут выходить очередные четыре эпизода.