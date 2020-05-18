Новосибирск, , 05:50 — REGNUM В Новосибирской области разработали реестр мемориальных объектов. Геоинформационное приложение представляет собой интерактивную карту с разграничением на муниципальные районы и городские округа. Об этом сообщается на туристическом портале региона.

«Цель проекта — популяризация историко-культурного наследия Великой Отечественной войны в Новосибирской области», — уточняет портал.

Всего на территории Новосибирской области находится 1189 мемориалов, из которых 228 — в Новосибирске и 961 — в районах и городах области.

На сайте министерства культуры региона можно посмотреть пилотную версию ГИС-приложения.